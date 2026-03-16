عبدالله بن زايد يبحث هاتفياً مع عدد من وزراء الخارجية تطورات الأوضاع في المنطقة

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصالات هاتفية مع عدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة، تداعيات الاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة والإرهابية على دولة الإمارات وعدد من دول المنطقة.

فقد أجرى سموه مباحثات هاتفية مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، والدكتور سوبرامنيام جايشانكار، وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند، وماندي سيمايا كومبا وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جنوب السودان.

بحثت الاتصالات ما تفرضه التطورات الراهنة من تحديات وانعكاسات خطيرة على أمن المنطقة واستقرارها، فضلاً عن تداعياتها على الاقتصاد العالمي وأمن إمدادات الطاقة.

وأعرب سموه والوزراء عن إدانتهم الشديدة لهذه الاعتداءات الصاروخية الغاشمة والإرهابية التي تمثل انتهاكاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديداً مباشراً لأمن الدول وسيادتها واستقرار المنطقة.

وشددوا على حق الدول التي تعرضت لهذه الاعتداءات في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها، وصون أمن مواطنيها والمقيمين والزائرين، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي.

وثمن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصالات الهاتفية، مواقف التضامن التي أبدتها الدول الشقيقة والصديقة تجاه دولة الإمارات، مشدداً على سلامة جميع المقيمين والزائرين في الدولة.

كما جرى خلال الاتصالات الهاتفية بحث أهمية تعزيز التعاون الدولي وتضافر الجهود المشتركة للحفاظ على الأمن الإقليمي، ودعم مسارات الأمن المستدام والتنمية الشاملة بالمنطقة بما يعود بالخير على شعوبها.