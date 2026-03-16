رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء العراق

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً من محمد شياع السوداني رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق بحثا خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها الخطيرة على أمنها واستقرارها، إضافة إلى الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة في المنطقة.

وأدان خلال الاتصال الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف القنصلية العامة لدولة الإمارات في كردستان العراق، للمرة الثانية خلال أسبوع، مؤكداً أنه يشكل انتهاكاً خطيراً للأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل الحماية الكاملة للبعثات الدبلوماسية ومقارها.

وأكد رفض العراق أي اعتداء يطال البعثات الدبلوماسية والقنصلية لديها وحرصه على توفير الحماية الكاملة لها بما يضمن استمرار عملها وأداء مهامها في بيئة آمنة وبما ينسجم مع الالتزامات الدولية ذات الصلة.

وأكد الجانبان أهمية وقف التصعيد وتغليب الحوار والحلول الدبلوماسية لمعالجة قضايا المنطقة بما يحفظ الأمن والسلم الإقليميين.