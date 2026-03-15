حمدان بن محمد: جودة حياة الناس هي المعيار الحقيقي لنجاح الحكومات

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي إنه تم «اعتماد حزمة من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية التي تنطلق من قناعة راسخة لدينا: أن قوة أي مدينة تبدأ من قوة أسرها، وأن جودة حياة الناس هي المعيار الحقيقي لنجاح الحكومات، وأن سعادة المواطنين كباراً وصغاراً هي الغاية التي نعمل من أجلها كل يوم»، مشيرا سموه إلى أنه تم التوجيه بإطلاق استراتيجية دبي صديقة للأسرة والمرحلة الثانية من برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة، ومبادرة «دبي الحيوية».

جاءت تصريحات سموه خلال الاجتماع الأول للجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين لعام 2026.

وقال سموه، في تدوينة على موقع «إكس» اليوم: «خلال الاجتماع الأول للجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين لعام 2026، اعتمدنا حزمة من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية التي تنطلق من قناعة راسخة لدينا: أن قوة أي مدينة تبدأ من قوة أسرها، وأن جودة حياة الناس هي المعيار الحقيقي لنجاح الحكومات، وأن سعادة المواطنين كباراً وصغاراً هي الغاية التي نعمل من أجلها كل يوم».

وأضاف سموه: «كما وجهنا بإطلاق واستراتيجية دبي صديقة للأسرة والمرحلة الثانية من برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة، ومبادرة (دبي الحيوية)، وغيرها من المبادرات التي يجمعها هدف واحد: بناء مجتمع أكثر تماسكاً، وأسراً أكثر استقراراً، وبيئة اجتماعية تجعل من دبي أفضل مدينة للحياة الأسرية في العالم».

وتابع سموه: «مستمرون في بناء منظومة اجتماعية متكاملة ترتقي بحياة المواطنين، وتمكّن الأسرة الإماراتية، وتعزز ترابط المجتمع… لأن الأسرة هي أساس الوطن ومحرك التنمية وصمام الأمان لمسيرة دبي ومستقبلها».