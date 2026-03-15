"أوقاف دبي" تتلقى 2.3 ملايين درهم من "هاربور" لدعم المبادرات الوقفية في 2026

تلقّت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي 2.3 مليون درهم قدمتها شركة هاربور العقارية دعماً لمشروعات المؤسسة الوقفية ومبادراتها الإنسانية الهادفة إلى تلبية احتياجات المجتمع وتعزيز جودة الحياة الاجتماعية.

وبذلك ترتفع قيمة المساهمات المالية التي قدمتها "هاربور العقارية" إلى 9.6 ملايين درهم خلال السنوات الأخيرة في إطار التزامها المستمر بدعم النشاط الوقفي والمبادرات الخيرية التي تتبناها "أوقاف دبي" بالإضافة إلى جهودها في تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية ودورها المحوري في دعم المبادرات المجتمعية الهادفة.

وأثنى علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، على مساهمة "هاربور العقارية" في دعم العمل الوقفي والنشاط الإنساني مشيداً بمواصلتها تقديم الدعم لمشروعات المؤسسة الوقفية ومبادراتها الإنسانية مما يرفع إجمالي مساهماتها إلى 9.6 ملايين درهم خلال السنوات الأخيرة، مؤكداً أن هذه الشراكات تعزز من تأثير المبادرات الوقفية وترسخ قيم التكافل في المجتمع.

وذكر المطوع أن "هاربور " تعد شريكاً أساسياً في تعزيز جهودنا الوقفية ليس فقط من خلال مساهماتها المالية بل أيضاً من خلال دورها الفاعل في تعزيز إدارة الأوقاف العقارية وتنمية مواردها بما يتيح لنا تنفيذ مشاريع تنموية وخيرية تستهدف مختلف فئات المجتمع.

وأضاف أن هذه الشراكة تمثل نموذجاً متقدماً للتعاون بين القطاع الحكومي والخاص حيث يساهم القطاع الخاص بخبراته وموارده في تعظيم أثر المبادرات الوقفية ويُرسّخ قيم التكافل الاجتماعي والمسؤولية المجتمعية.

من جانبه أكد الدكتور مهند الوادية الرئيس التنفيذي لشركة "هاربور العقارية" أن هذه المساهمة تأتي امتداداً لرؤية "هاربور" في تعزيز الاستدامة المجتمعية وترسيخ أثر إيجابي طويل المدى.