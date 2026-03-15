«غيتس» تدعم حملة «حد الحياة» بـ184 مليون درهم

تعهدت مؤسسة «غيتس»، بالمساهمة بـ 50 مليون دولار «184 مليون درهم» دعماً لحملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لتوفير مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في مكافحة جوع الأطفال في العالم.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء، الأمين العام لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، محمد عبدالله القرقاوي: «حملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، من خلال التجاوب الذي استقطبته من مؤسسات خيرية عالمية بارزة، تسجل رسالة قوية بأهمية التكاتف والتضامن على المستوى الدولي لمواجهة القضايا الإنسانية الأكثر إلحاحاً ومنها سوء التغذية الحاد لدى الأطفال».