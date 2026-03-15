قرقاش: في الإمارات.. تمضي الحياة اليومية بثقة واطمئنان.. نتعايش مع التحديات.. لكننا لا ننسى

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الحياة في دولة الإمارات تمضي بشكل طبيعي رغم التحديات الراهنة، مشيراً إلى أن المجتمع يواصل نشاطه بثقة واطمئنان في مواجهة الظروف الحالية.

وقال قرقاش في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة "إكس": "مساء البارحة توجهت إلى اجتماع مجلس أمناء مؤسسة العويس الثقافية في دبي، فإذا بالشارع الذي يقع فيه مبنى المؤسسة نابضا بالحياة والنشاط والحركة. هكذا هي الإمارات في صمودها أمام العدوان الإيراني الغاشم؛ تمضي الحياة اليومية بثقة واطمئنان".

وأضاف قرقاش: " نتعايش مع التحديات… لكننا لا ننسى".