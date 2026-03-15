الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 4 صواريخ باليستية و6 طائرات مسيرة

أعلنت وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية في دولة الإمارات أنها تعاملت، الأحد، مع أربعة صواريخ باليستية وست طائرات مسيّرة قادمة من إيران، حيث تم اعتراضها والتصدي لها بنجاح في إطار الإجراءات الدفاعية الرامية إلى حماية أمن الدولة وسلامة أراضيها.

وأوضحت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي تعاملت مع هذه التهديدات ضمن منظومة متكاملة من الرصد والتصدي، في ظل استمرار الاعتداءات التي استهدفت الدولة خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن القوات المسلحة تواصل أداء مهامها بكفاءة عالية لضمان حماية الأجواء الإماراتية.

وبحسب البيانات الرسمية، فقد بلغ إجمالي ما تم التعامل معه منذ بدء الاعتداءات الإيرانية 298 صاروخاً باليستياً و15 صاروخاً جوالاً، إضافة إلى 1606 طائرات مسيّرة، تم اعتراضها وإحباط محاولاتها استهداف مواقع داخل الدولة.

وأسفرت هذه الاعتداءات عن مقتل ستة أشخاص من جنسيات إماراتية وباكستانية ونيبالية وبنغلادشية، كما تم تسجيل 142 إصابة تراوحت بين البسيطة والمتوسطة لعدد من المقيمين من جنسيات متعددة، من بينها الإماراتية والمصرية والسودانية والإثيوبية والفلبينية والباكستانية والإيرانية والهندية والبنغلادشية والسريلانكية والأذربيجانية واليمنية والأوغندية والإريترية واللبنانية والأفغانية والبحرينية وجزر القمر والتركية والعراقية والنيبالية والنيجيرية والعمانية والأردنية والفلسطينية والغانية والأندونيسية والسويدية.

وأكدت وزارة الدفاع أن القوات المسلحة الإماراتية على درجة عالية من الجاهزية والاستعداد للتعامل مع أي تهديدات محتملة، مشددة على أن الدولة ستتصدى بحزم لكل ما من شأنه زعزعة أمنها واستقرارها، مع مواصلة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية سيادتها ومصالحها الوطنية.