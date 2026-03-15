محمد بن راشد: ما نزرعه ونغرسه في أطفالنا اليوم هو ما نجنيه ونحصده غداً في أوطاننا

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في تدوينة عبر حسابه بمنصة (إكس):" الطفولة هي المدرسة الأولى التي يتعلم فيها الإنسان معاني الحياة، وقيم المجتمع، ومبادىء الأخلاق.. ما نزرعه ونغرسه في أطفالنا اليوم هو ما نجنيه ونحصده غداً في أوطاننا .. في الطفولة نرسم اللوحة التي نريدها لمستقبل أوطاننا .. الطفولة الصحية مسؤولية وطنية كبيرة على أكتاف الجميع.. فلنحرص عليها".