رئيس الدولة وملك المغرب يبحثان هاتفياً الاعتداءات الإيرانية السافرة على الإمارات

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة، بحثا خلاله التطورات التي تشهدها المنطقة وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

كما تناول الاتصال الاعتداءات الإيرانية السافرة والمتواصلة التي تستهدف دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة في المنطقة. وجدد جلالته إدانة الاعتداءات التي تمثل انتهاكاً لسيادة الدول والمواثيق الدولية، مؤكداً تضامن المغرب مع دولة الإمارات تجاه كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسلامة مواطنيها.

من جانبه أعرب سموه عن شكره لجلالته لموقف المغرب الداعم لدولة الإمارات.

كما شدد الجانبان على ضرورة تغليب الحوار الجاد والوسائل الدبلوماسية في معالجة قضايا المنطقة بما يحفظ أمنها واستقرارها ويضمن سلامة شعوبها.