5 ملايين درهم دعماً من مايكل لحياني و«بروبرتي فايندر» لـ «حد الحياة»

أعلن المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «بروبرتي فايندر» مايكل لحياني، عن مساهمتهما بمبلغ 5 ملايين درهم دعماً لحملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لتوفير مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في مكافحة جوع الأطفال في العالم.

وجاء الإعلان عن مساهمة مايكل لحياني ومجموعة «بروبرتي فايندر» في الحملة خلال السحور الرمضاني الذي نظمته مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» في فندق أرماني دبي في برج خليفة، الأحد الماضي، الذي جمع نخبة من قادة المؤسسات الخيرية وقادة الأعمال بالتعاون مع المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، بدر جعفر.

وقال مايكل لحياني، إن «الحملة مبادرة كريمة تجسد معاني التضامن الإنساني، والتكافل المجتمعي، وتنبع مشاركتنا في الحملة من مسؤوليتنا المجتمعية ورغبتنا في تقديم الدعم للبرامج والمشاريع الخيرية التي تطلقها دولة الإمارات لحماية الفئات الأقل حظاً حول العالم، خاصة الأطفال الذين يعانون الجوع وسوء التغذية الحاد».

ونوه مايكل لحياني بأهمية الحملة الرمضانية، ودورها الحيوي في حشد الجهود لمواجهة التحديات العالمية المتمثلة بارتفاع أعداد الأطفال الذين طالهم الجوع في السنوات الأخيرة، أو الذين لا يحصلون على الحد الأدنى من التنوع الغذائي الضروري للنمو السليم.

وتأتي الحملة بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، ومنظمة إنقاذ الطفل، ومؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال، ومنظمة العمل ضد الجوع، وتركز بشكل خاص على الأطفال الذين يواجهون أخطر أشكال الجوع في المجتمعات الأكثر ضعفاً، ولاسيما في مناطق الكوارث والأزمات والصراعات، حيث يموت 5 أطفال تحت سن الخامسة بسبب سوء التغذية والجوع في العالم كل دقيقة.

