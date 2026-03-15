«الطوارئ والأزمات» في أبوظبي يطلق حملة «مجتمعنا جاهز»

يواصل مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي تنفيذ المرحلة الثانية من حملة «مجتمعنا جاهز» بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، ودائرة تنمية المجتمع، ومؤسسة التنمية الأسرية، وهيئة زايد لأصحاب الهمم إلى جانب مجموعة موانئ أبوظبي، ومجموعة تدوير، وذلك بهدف تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ السلوكيات الوقائية لدى مختلف فئات المجتمع.

وتركز الحملة على رفع مستوى المعرفة بالإجراءات الصحيحة للتعامل مع الحالات الطارئة والتعريف بآليات التصرف عند تلقي رسائل الإنذار، إضافة إلى توعية أفراد المجتمع بكيفية التعامل في حال سقوط شظايا أو مخلفات محتملة مع التأكيد على أهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة حفاظاً على السلامة العامة. كما تسلط الضوء على مخاطر تصوير مواقع الحوادث أو تداول المعلومات غير الدقيقة خلال الأزمات وما قد يترتب على ذلك من تأثيرات سلبية في جهود الاستجابة الميدانية، فضلاً عن دور الوعي المجتمعي في الحد من انتشار الشائعات وتعزيز الاعتماد على المصادر الرسمية في استقاء المعلومات.

وتُنفذ الحملة من خلال برامج توعوية ميدانية ومواد إرشادية متعددة اللغات تشمل تسع لغات مختلفة، بما يضمن وصول الرسائل التوعوية إلى مختلف فئات المجتمع في مواقع العمل والتجمعات المختلفة. كما تراعي الحملة مبدأ الشمولية وإتاحة المعلومات للجميع من خلال توفير محتوى توعوي مناسب لأصحاب الهمم بما يعزز قدرتهم على الوصول إلى الإرشادات والتعليمات المرتبطة بالحالات الطارئة والتفاعل معها بوضوح وسهولة.

وفي هذا السياق، قال مدير عام مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، مطر سعيد النعيمي، إن حملة مجتمعنا جاهز تأتي في إطار رؤية إمارة أبوظبي الهادفة إلى بناء مجتمع واعٍ وقادر على التعامل مع مختلف الحالات الطارئة بكفاءة ومسؤولية. وتركز هذه المرحلة من الحملة على تعزيز المعرفة بالإجراءات الصحيحة للتصرف عند تلقي رسائل الإنذار أو عند وقوع الحوادث، إضافة إلى ترسيخ السلوكيات الآمنة في المواقف التي قد تنطوي على مخاطر مثل سقوط الشظايا، أو تداول معلومات غير دقيقة أثناء الأزمات.

وقال إن رفع مستوى الوعي المجتمعي يشكل عنصراً محورياً في دعم منظومة الجاهزية الشاملة في الإمارة، حيث يسهم السلوك المسؤول والالتزام بالتعليمات الرسمية في حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز كفاءة الاستجابة للحالات الطارئة. وتمثل الشراكة الفاعلة بين الجهات المختلفة ركيزة أساسية في ترسيخ ثقافة الوقاية وتعزيز القدرة المجتمعية على التعامل الواعي مع مختلف المستجدات.

وتأتي الحملة ضمن مسارات الاستجابة التي ينفذها المركز بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين والجهات المعنية، بهدف تعزيز وعي المجتمع بالإجراءات الواجب اتباعها خلال الحالات الطارئة وترسيخ السلوكيات المسؤولة عند تلقي التنبيهات أو وقوع الحوادث بما يدعم كفاءة الاستجابة ويعزز سلامة المجتمع واستقرار الحياة اليومية في الإمارة.