السيطرة على حريق اندلع "الثلاثاء" نتيجة استهداف طائرة مسيرة لمنشأة نفطية بمنطقة الرويس

تمكنت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي من السيطرة على الحريق الذي اندلع نتيجة استهداف طائرة مسيرة لمنشأة نفطية بمنطقة الرويس يوم الثلاثاء. وقال مكتب أبوظبي الإعلامي إن فرق الاستجابة عملت على احتواء الحريق وتجري عمليات التبريد، ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات.

وأهابت الجهات المختصة بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنُّب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.