استمرار الجهود للسيطرة على حريق بمنطقة الفجيرة للصناعات البترولية
أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة أن الجهات المختصة في الإمارة تؤكد بأن الجهود مازالت مستمرة في التعامل مع الحريق الناجم عن سقوط شظايا إثر الاعتراضات الناجحة للدفاعات الجوية في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية، وتؤكد عن تسجيل إصابة بسيطة لشخص من الجنسية الأردنية.
وأهابت الجهات المختصة بالجمهور الكريم عدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
