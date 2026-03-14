منح عضوية فزعة للخصومات مجاناً للأسر المقيمة

أعلنت "فزعة" بالتعاون مع وزارة الأسرة عن إطلاق مبادرة مجتمعية تمنح عضوية "فزعة" للخصومات مجاناً للأسر المقيمة في دولة الإمارات، وذلك تزامناً مع "عام الأسرة 2026".

وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من رؤية حكومة الإمارات التي تنظر إلى الأسر المقيمة باعتبارها جزءاً من المجتمع وشريكاً في مسيرة التنمية والازدهار، وتجسيداً لنهج الدولة في تعزيز التلاحم المجتمعي ودعم تماسك الأسرة والارتقاء بجودة الحياة، حيث يشكل استقرار الأسرة ورفاهها ركناً أساسياً في بناء مجتمع متماسك ومستدام.