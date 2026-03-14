دفاع مدني الشارقة يسيطر على حريق عرضي في منشأة تجارية بمنطقة الصجعة الصناعية

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة سيطرت فرق الدفاع المدني في الشارقة على حادث حريق عرضي اندلع في منشأة تجارية تحتوي صهاريج بترولية في منطقة الصجعة الصناعية، نتيجة تسريب في أحد الخزانات.

وتلقت غرفة العمليات البلاغ في تمام الساعة 9:02 مساءً، حيث تحركت فرق الإطفاء والإنقاذ إلى الموقع فوراً، وباشرت عمليات التعامل مع الحريق وفق الإجراءات المتبعة. وتواصل الفرق عمليات الإطفاء والتبريد في الموقع، فيما ستباشر الجهات المختصة التحقيق في الحادث