رئيس الدولة يعزي خلال اتصال هاتفي سلطان عمان بوفاة فهد بن محمود آل سعيد

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً مع أخيه السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة، أعرب خلاله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة السيد فهد بن محمود آل سعيد

كما قدم سموه تعازيه إلى أسرة آل سعيد الكرام والشعب العماني الشقيق سائلاً المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويدخله فسيح جناته، وأشاد سموه بمناقب الفقيد ورحلة عطائه الزاخرة في خدمة وطنه ودوره في دعم مسيرة العمل الخليجي.