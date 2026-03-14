شرطة دبي تحذر من الاقتراب أو تصوير أي حطام وتدعو للإبلاغ الفوري عنه

حذّرت شرطة دبي من الاقتراب من أي حطام أو لمسه أو تصويره، داعيةً الجمهور إلى ترك التعامل مع هذه الأجسام للجهات المختصة.

وقالت الشرطة، في تدوينة عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، إن بعض الأجسام قد تبدو غير خطرة، إلا أن التعامل معها قد يشكّل خطراً على سلامة الأفراد.

ودعت شرطة دبي أفراد المجتمع إلى الإبلاغ فوراً عن أي موقع يُعثر فيه على مثل هذه الأجسام عبر الرقم 999، أو من خلال تطبيق شرطة دبي، مؤكدةً أهمية التعاون مع الجهات المختصة حفاظاً على السلامة العامة.