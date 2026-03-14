5 ملايين درهم من مايكل لحياني ومجموعة "بروبرتي فايندر" دعما لحملة "حد الحياة"

أعلن مايكل لحياني المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة "بروبرتي فايندر"، عن مساهمتهما بمبلغ 5 ملايين درهم دعماً لحملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لتوفير مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في مكافحة جوع الأطفال في العالم.

وجاء الإعلان عن مساهمة مايكل لحياني ومجموعة "بروبرتي فايندر" في الحملة، خلال السحور الرمضاني الذي نظمته مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" مؤخرا في فندق أرماني دبي في برج خليفة، والذي جمع نخبة من قادة المؤسسات الخيرية وقادة الأعمال بالتعاون مع سعادة بدر جعفر المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية.

وقال مايكل لحياني: حملة (حد الحياة) لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، مبادرة كريمة تجسد معاني التضامن الإنساني، والتكافل المجتمعي، وتنبع مشاركتنا في الحملة من مسؤوليتنا المجتمعية ورغبتنا في تقديم الدعم للبرامج والمشاريع الخيرية التي تطلقها دولة الإمارات لحماية الفئات الأقل حظاً حول العالم، خاصة الأطفال الذين يعانون الجوع وسوء التغذية الحاد.

ونوه مايكل لحياني إلى أهمية هذه الحملة الرمضانية، ودورها الحيوي في حشد الجهود لمواجهة التحديات العالمية المتمثلة في ارتفاع أعداد الأطفال الذين طالهم الجوع في السنوات الأخيرة، أو الذين لا يحصلون على الحد الأدنى من التنوع الغذائي الضروري للنمو السليم.

وتأتي الحملة بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، ومنظمة إنقاذ الطفل، ومؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال، ومنظمة العمل ضد الجوع، وتركز بشكل خاص على الأطفال الذين يواجهون أخطر أشكال الجوع في المجتمعات الأكثر ضعفاً، لا سيما في مناطق الكوارث والأزمات والصراعات، حيث يموت 5 أطفال تحت سن الخامسة بسبب سوء التغذية والجوع في العالم كل دقيقة.

وتواصل حملة "حدّ الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي تندرج تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، استقبال المساهمات من المؤسسات والأفراد عبر 7 قنوات رئيسية، هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.edgeoflife.ae، ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999، كما يمكن المساهمة من خلال التحويل المصرفي لحساب الحملة (IBAN No: AE940340003708472909222) في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

وتتيح حملة "حدّ الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً إمكانية المساهمة بواسطة الرسائل النصية القصيرة SMS من خلال إرسال كلمة "حياة" أو " LIFE" عبر شبكتي "دو" و"e&" في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ 10 دراهم، و1035 للتبرع بـ 50 درهماً، و1036 للتبرع بـ 100 درهم، و1038 للتبرع بـ 500 درهم.

ويمكن المساهمة في حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً من خلال تطبيق "دبي الآن DubaiNow"، تحت فئة "التبرعات".

كما يمكن المساهمة في الحملة عبر موقع YallaGive.com تحت فئة "التبرعات"، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جود" Jood.ae.