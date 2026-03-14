قرقاش: استهداف إيران لدول الخليج يكشف عجزاً عسكرياً وإفلاساً أخلاقياً وعزلة سياسية

قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": " الاستراتيجية الإيرانية التي تعكس عدم قدرتها على مواجهة الضربات الأميركية والإسرائيلية عبر استهداف دول الخليج العربي تكشف عجزاً عسكرياً وإفلاساً أخلاقياً وعزلةً سياسية.

وأضاف قرقاش:" لن تغطي هذه الحقيقة التصريحات الإعلامية المضللة. العودة إلى الرشد تبدأ بوقف استهداف الجيران وتفعيل وساطاتهم.. وفي الإمارات نثبت كل يوم أن صلابتنا أقوى من حقد المعتدي".