15 مليون درهم من فاعل خير دعماً لحملة "حدّ الحياة"

ساهم فاعل خير بمبلغ 15 مليون درهم في حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لجمع مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في مكافحة جوع الأطفال في العالم.

وتأتي هذه المساهمة استمراراً لتسابق أفراد مجتمع الإمارات على العطاء وفعل الخير في الشهر الفضيل، بما يترجم التفاعل الشامل من الأفراد والمؤسسات والشركات، مع الحملة الرمضانية الجديدة، التي تندرج تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، ويتم تنفيذها بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، ومنظمة إنقاذ الطفل، ومؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال، ومنظمة العمل ضد الجوع.

وتركز حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، بشكل خاص على الأطفال الذين يواجهون أخطر أشكال الجوع في المجتمعات الأكثر ضعفاً، ولا سيما في مناطق الكوارث والأزمات والصراعات، حيث يموت 5 أطفال تحت سن الخامسة بسبب سوء التغذية والجوع في العالم كل دقيقة.

وتسعى حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، إلى حماية الأطفال من الجوع وفق منهجية واضحة، إلى جانب إحداث حراك مجتمعي واسع يمكنها من تحقيق أهدافها.

وتواصل حملة "حدّ الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً استقبال المساهمات من المؤسسات والأفراد عبر 7 قنوات رئيسة، هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.edgeoflife.ae، ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999، كما يمكن المساهمة من خلال التحويل المصرفي لحساب الحملة (IBAN No: AE940340003708472909222) في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

وتتيح حملة "حدّ الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً إمكانية المساهمة بواسطة الرسائل النصية القصيرة SMS من خلال إرسال كلمة "حياة" أو " LIFE" عبر شبكتي "دو" و" e&" في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ 10 دراهم، و1035 للتبرع بـ 50 درهماً، و1036 للتبرع بـ 100 درهم، و1038 للتبرع بـ 500 درهم.

ويمكن المساهمة في حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً من خلال تطبيق "دبي الآن DubaiNow"، تحت فئة "التبرعات".

كما يمكن المساهمة في الحملة عبر موقع YallaGive.com تحت فئة "التبرعات"، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جـود" Jood.ae.