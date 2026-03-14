وزارة الدفاع: الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 9 صواريخ باليستية و33 طائرة مسيرة

قالت وزارة الدفاع، اليوم، إن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت مع 9 صواريخ باليستية، و33 طائرة مسيرة قادمة من إيران.

وأضافت أنه منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 294 صاروخاً باليستياً، و15 صاروخاً جوالاً، و 1600 طائرة مسيرة.

وخلفت هذه الاعتداءات 6 حالات وفاة من الجنسية الاماراتية والباكستانية والنيبالية والبنغلادشية، و141 حالة إصابة بسيطة ومتوسطة من الجنسية الإماراتية، المصرية، السودانية، الإثيوبية، الفلبينية، الباكستانية، الإيرانية، الهندية، البنغلادشية، السريلانكية، الأذربيجانية، اليمنية، الأوغندية، الإرتيرية، اللبنانية، الأفغانية، البحرينية، جزر القمر، التركية، العراقية، النيبالية، النيجيرية، العمانية، الأردنية، الفلسطينية، الغانية، الأندونيسية والسويدية.

وأكدت وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.