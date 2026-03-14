المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة: اندلاع حريق ناتج عن سقوط شظايا إثر اعتراض ناجح للدفاعات الجوية

أكدت السلطات المختصة في إمارة الفجيرة اندلاع حريق ناتج عن سقوط شظايا إثر اعتراض ناجح للدفاعات الجوية لطائرة مسيرة دون وقوع أي إصابات.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة عبر حسابه على "إنستغرام" إن فرق الدفاع المدني بالإمارة تباشر التعامل مع الحادث للسيطرة عليه.

وأهاب بالجمهور عدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط.