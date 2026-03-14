«سعيد أحمد لوتاه الخيرية» تدعم «حد الحياة» بـ 5 ملايين درهم

انضمت مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية إلى قائمة المساهمين في حملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لجمع مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في مكافحة جوع الأطفال في العالم، حيث أعلنت المؤسسة عن مساهمتها بمبلغ خمسة ملايين درهم دعماً للحملة الرمضانية الجديدة.

ويأتي الدعم في إطار التفاعل المجتمعي الواسع مع حملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، حيث يتواصل تدفق المساهمات من الأفراد والمؤسسات على الحملة، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، ويتم تنفيذها بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، ومنظمة إنقاذ الطفل، ومؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال، ومنظمة العمل ضد الجوع.

وتركز الحملة بشكل خاص على الأطفال الذين يواجهون أخطر أشكال الجوع في المجتمعات الأكثر ضعفاً، ولاسيما في مناطق الكوارث والأزمات والصراعات، حيث يموت خمسة أطفال تحت سن الخامسة بسبب سوء التغذية والجوع في العالم كل دقيقة.

وقال نائب رئيس مجلس الأمناء في مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية، المهندس يحيى سعيد لوتاه، إن الحملة تحمل رؤية عالمية بعيدة المدى لإيجاد حلول فعالة وعاجلة للتحديات المتمثلة بجوع الأطفال في المجتمعات الأكثر احتياجاً.

وأضاف أن «المساهمة تتماشى مع توجيهات رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، ومجلس الأمناء، بتعزيز الريادة عبر مواكبة المبادرات النوعية لدولة الإمارات. كما أنها تتزامن مع شهر رمضان الكريم، لتعبر عن ثقتنا بقدرة الحملة على إحداث أثر ملموس في واقع المجتمعات الأقل حظاً التي تواجه ظروفاً صعبة تمنعها من توفير الاحتياجات الأساسية لأبنائها، وحماية ملايين الأطفال في تلك المجتمعات من خطر سوء التغذية الحاد».

• حملة «حد الحياة» تحمل رؤية عالمية بعيدة المدى لإيجاد حلول فعالة وعاجلة للتحديات المتمثلة بجوع الأطفال في المجتمعات الأكثر احتياجاً.