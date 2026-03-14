الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 7 صواريخ باليستية و27 «مسيرة» إيرانية

تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية، أمس، مع سبعة صواريخ باليستية، و27 طائرة مسيرة قادمة من إيران.

ومنذ بدء الاعتداء الإيراني السافر تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 285 صاروخاً باليستياً، و15 صاروخاً جوالاً، و1567 طائرة مسيرة. وخلفت هذه الاعتداءات ست حالات وفاة، و141 حالة إصابة بسيطة ومتوسطة.

وأكدت وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.