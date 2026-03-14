«إقامة دبي» توزّع 135 ألف وجبة إفطار ضمن «حافلة الخير»

تواصل الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي تنفيذ مبادرة «حافلة الخير» الإنسانية خلال شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع جمعية بيت الخير وجمعية دبي الخيرية، في إطار حرصها على تعزيز قيم التكافل الاجتماعي، وترسيخ مبادئ المسؤولية المجتمعية.

وتمكنت المبادرة من توزيع 135 ألف وجبة إفطار على العمال في مختلف المواقع، ضمن جهود مستمرة للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من القوى العاملة، بما يسهم في إدخال السعادة إلى نفوسهم وتعزيز قيم التضامن والتكافل المجتمعي.

وتأتي المبادرة تقديراً لجهود العمال ودورهم الحيوي في دعم مسيرة التنمية في دبي، حيث تعمل فرق من موظفي ومتطوعي «إقامة دبي» على توزيع وجبات الإفطار في عدد من المناطق العمالية في الإمارة، من بينها جبل علي، القوز، مجمع دبي للاستثمار (DIP)، ومحيصنة، في أجواء إنسانية تعكس روح العطاء والتراحم التي يتميز بها المجتمع الإماراتي خلال الشهر الفضيل. وأكد نائب مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال، اللواء عبيد مهير بن سرور، أن مبادرة «حافلة الخير» تأتي في إطار التزام «إقامة دبي» بدعم القوى العاملة وتقديراً لدورها المحوري في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن شهر رمضان المبارك يُمثل مناسبة لتعزيز قيم العطاء والتراحم بين أفراد المجتمع.