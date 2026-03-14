إطلاق خدمة «اطمئن» لتعزيز الرفاه النفسي وجودة الحياة في دبي

أعلنت دبي الصحية بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، وهيئة الصحة في دبي، عن إطلاق خدمة «اطمئن» بالتعاون بين الجهات الثلاث لتقديم الإرشاد والدعم النفسي لمختلف فئات المجتمع من المواطنين والمقيمين والزائرين، في خطوة تعكس رؤية إمارة دبي التي تضع صحة الإنسان ورفاهيته في صميم أولوياتها، والتزامها بتطوير منظومة متكاملة للصحة النفسية تُسهم في الارتقاء بجودة الحياة في المجتمع، وذلك في إطار الجهود المتواصلة الرامية لتعزيز منظومة الصحة النفسية وتوسيع الخدمات الداعمة لرفاه المجتمع، بما يسهم في ترسيخ بيئة مجتمعية أكثر توازناً وطمأنينة.

وتوفر خدمة «اطمئن» الإرشاد والدعم النفسي بسرية تامة، حيث يعمل فريق من المختصين على بث الطمأنينة وتقديم التوجيه الصحيح، بما يعزز الشعور بالأمان النفسي ويسهم في ترسيخ ثقافة العناية بالصحة النفسية في المجتمع، وذلك عبر الخط الساخن 800506.

وتجسد المبادرة نهج دبي في تطوير خدمات إنسانية متكاملة تعزز جودة الحياة، من خلال منظومة واسعة من البرامج الصحية والمجتمعية التي تقدمها، انطلاقاً من إيمانها بأن رفاه الإنسان أساس ازدهار المجتمع، كما تأتي تحقيقاً لمستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 الرامية إلى ترسيخ منظومة اجتماعية فعالة توفر الحماية والرعاية والتمكين لجميع أفراد المجتمع، وتعزيز المنظومة الصحية الأكثر كفاءة وجودة بما يتماشى مع أفضل المستويات العالمية.

وأكدت مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، حصة بنت عيسى بوحميد، أن إطلاق خدمة «اطمئن» من خلال «الخط الساخن» للدعم النفسي، يأتي في إطار التزام الهيئة وشركائها بتعزيز منظومة الحماية والرعاية المجتمعية في الإمارة، وتوفير قنوات دعم متخصصة تسهم في مساندة الأسر والأفراد وتمكينهم من التعامل مع الضغوط النفسية المختلفة، بما يعزز استقرار المجتمع ويرتقي بجودة الحياة.

وقالت إن تعزيز الصحة النفسية للأفراد والأُسر يشكل أولوية أساسية ضمن منظومة التنمية الاجتماعية في دبي، لما لها من أثر مباشر في استقرار المجتمع وجودة الحياة.

وأضافت: «من خلال إطلاق الخط الساخن للدعم النفسي بالتعاون مع شركائنا في القطاع الصحي، نسعى إلى توفير مساحة آمنة لكل فرد في المجتمع للتعبير عن مشاعره والحصول على المساندة المهنية اللازمة، بما يسهم في تعزيز التماسك المجتمعي وترسيخ ثقافة طلب الدعم عند الحاجة».

بدوره، أكد مدير عام هيئة الصحة في دبي، الدكتور علوي الشيخ علي، أن المبادرة تأتي في إطار حرص دبي المستمر على تعزيز صحة المجتمع ورفاهه، بما يعكس نهج الإمارة في بناء منظومة صحية مرنة واستباقية تضع الإنسان في مركز اهتمامها، وتتيح الوصول إلى خدمات الدعم والاستشارة النفسية باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الصحة العامة وجودة الحياة.

وأوضح أن المبادرة تجسّد نهج حكومة دبي القائم على تكامل الجهود والتعاون بين الجهات الحكومية لتطوير منظومة متقدمة للرعاية النفسية، بما يمكّن أفراد المجتمع من الحصول على الدعم والإرشاد في الوقت المناسب، ويسهم في بناء مجتمع أكثر صحة وسعادة.

من جهته، قال المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية» مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، الدكتور عامر شريف، إن خدمة «اطمئن» تعكس توجيهات القيادة الرشيدة، الهادفة إلى ترسيخ بيئة آمنة ومستقرة تعزز رفاه الإنسان وجودة حياته باعتباره ركيزة أساسية في مسيرة التنمية، كما تجسّد تكامل الجهود الحكومية في دبي لتطوير منظومة متقدمة للصحة النفسية تتيح لأفراد المجتمع الوصول إلى قنوات دعم متخصصة يسهل الوصول إليها، وتمكّنهم من الحصول على الإرشاد النفسي بسرية وسهولة.

وأضاف: «أتوجه بالشكر إلى شركائنا في هيئة تنمية المجتمع في دبي وهيئة الصحة في دبي على تعاونهم البنّاء في إطلاق هذه المبادرة، التي تمثل نموذجاً للتعاون المؤسسي في خدمة المجتمع».

وقال: «نؤكد في (دبي الصحية) التزامنا بمواصلة دعم وتطوير المبادرات المبتكرة التي تسهم في الارتقاء بصحة الإنسان وجودة حياة المجتمع من خلال مجموعة من البرامج الرقمية والمجتمعية النوعية في إطار عهدنا الراسخ: المريض أولاً».

وتستهدف خدمة «اطمئن» جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وزائرين وضمن مختلف الفئات العمرية، حيث تُقدم مجاناً باللغتين العربية والإنجليزية يومياً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية عشرة منتصف الليل. وتمكّن المتصلين من التواصل المباشر مع استشاريين مختصين للحصول على الاستشارات النفسية، فيما يتم تحويل الحالات التي تتطلب متابعة طبية إلى الفريق المختص لإجراء التقييم اللازم وتقديم الدعم المناسب.

