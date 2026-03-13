"الطوارئ والأزمات": يمنع الاقتراب أو لمس أو تصوير أي حطام أو أجسام سقطت نتيجة الاعتراضات الجوية الناجحة

أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أنه يمنع الاقتراب، أو لمس، أو تصوير، أي حطام أو أجسام سقطت نتيجة الاعتراضات الجوية الناجحة، وترك التعامل معها للجهات المختصة.

وقالت في تدوينة عبر حسابها على منصة "إكس": "قد تبدو بعض الأجسام غير خطرة، إلا أن التعامل معها دون معرفة قد يشكل خطراً على سلامتكم".

وأضافت: "حافظوا على مسافة آمنة من أي حطام، ويرجى الإبلاغ الفوري عند رصدها".