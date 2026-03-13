الإمارات تتضامن مع إثيوبيا وتعزّي في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية

أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديقة في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي تسببت بها الأمطار الغزيرة في منطقة غامو جنوب البلاد، والتي أسفرت عن وفاة عشرات الأشخاص، وألحقت أضرارًا جسيمة.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تُعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي الضحايا، وإلى حكومة إثيوبيا وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم.