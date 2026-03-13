«باركن» تعلن تطبيق نظام المواقف المدفوعة في «قرية الوصل» بدبي

أعلنت شركة "باركن" عن تطبيق نظام المواقف المدفوعة في منطقة «قرية الوصل» وأوضحت الشركة أنه تم اعتماد الرمز (248W) للمواقف الجديدة، مع تركيب لوحات إرشادية واضحة في الموقع لتحديد المناطق المشمولة بالتعرفة.

وكشفت أن التعرفة الجديدة للمواقف المشمولة في تلك المنطقة يتم تطبيقها طيلة أيام الاسبوع وعلى مدار اليوم، وتبدأ التعرفة بسعر درهمين للنصف ساعة، و4 دراهم للساعة و8 دراهم لساعتين، و12 درهما لـ 3 ساعات، و16 درهما لـ 4 ساعات