قرقاش: العزلة الدولية لإيران ليست شعاراً بل واقع

قال الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة: «العزلة الدولية لإيران ليست شعاراً بل واقعٌ».

وأضاف قرقاش في تغريدة على منصة «إكس»: «136 دولة رعت مشروع قرار مجلس الأمن رقم 2817 الذي يدين العدوان الإيراني على دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، في أكبر عدد للدول الراعية لقرار في تاريخ المجلس.

وتابع قرقاش: «إجماعٌ واضح يطالب بوقف هذه الاعتداءات فوراً».