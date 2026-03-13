رئيس الدولة وقادة دول يدعون إلى الحوار والدبلوماسية لمعالجة قضايا المنطقة

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية الأرجنتين، خافيير ميلي، أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تواصل استهداف أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة في المنطقة، مؤكداً تضامن الأرجنتين مع دولة الإمارات إزاء كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها، بما يضمن سلامة أراضيها ومواطنيها. كما أدان الهجوم الإرهابي الذي استهدف القنصلية العامة لدولة الإمارات في إقليم كردستان العراق، لما يُمثّله من انتهاك للأعراف والقوانين الدولية التي تكفل حماية البعثات الدبلوماسية ومقارها.

من جانبه، عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن شكره لخافيير ميلي لموقف الأرجنتين الداعم لدولة الإمارات.

وبحث صاحب السمو رئيس الدولة والرئيس الأرجنتيني، المستجدات في المنطقة في ظل ما تشهده من تطورات عسكرية خطرة، مؤكدين ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري، وتغليب لغة الحوار والحلول السياسية، تفادياً لمزيد من التهديد للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية العربية السورية، أحمد الشرع بحثا خلاله مستجدات الأوضاع في المنطقة، إثر التصعيد العسكري وتداعياته الخطرة على أمنها واستقرارها، مؤكدين أهمية تغليب الحوار والوسائل الدبلوماسية في معالجة القضايا العالقة في المنطقة، بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وجدّد أحمد الشرع تضامن سورية مع دولة الإمارات إزاء الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تواصل استهداف أراضيها وعدد من الدول الشقيقة في المنطقة. كما أدان الرئيس السوري خلال الاتصال، الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف القنصلية العامة لدولة الإمارات في إقليم كردستان العراق.

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة، عن شكره للرئيس أحمد الشرع لموقف بلاده الداعم والمتضامن مع دولة الإمارات.

وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، محمد ولد الشيخ الغزواني بحثا خلاله التطورات العسكرية والأمنية التي تشهدها المنطقة، وتداعياتها الخطرة على الأمن والسلم الإقليمي.

وعبر الرئيس الموريتاني عن إدانة الهجوم الإرهابي الذي استهدف القنصلية العامة لدولة الإمارات في إقليم كردستان العراق، لما يُمثّله من انتهاك لجميع الأعراف والقوانين الدولية التي تكفل حماية البعثات الدبلوماسية ومقارها. كما جدّد إدانة موريتانيا الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تواصل استهداف أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة في المنطقة، وتضامنها مع الدولة في دفاعها عن سيادتها وأمنها واستقرارها.

وشدد الجانبان على ضرورة التهدئة ووقف التصعيد العسكري، بما يحول دون مزيد من التهديد للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان المستجدات في منطقة الشرق الأوسط، وتداعياتها على الأمن والاستقرار فيها، في ظل ما تشهده من تطورات عسكرية وأمنية خطرة.

وشدد الجانبان، خلال الاتصال، على ضرورة التهدئة ووقف التصعيد واللجوء إلى الحوار الجاد والحلول الدبلوماسية، مؤكدين أن التصعيد العسكري في المنطقة ينطوي على تداعيات خطرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

