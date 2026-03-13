الإمارات تُرحّب باعتماد مجلس الأمن قراراً يُدين الهجمات الإيرانية

رحّبت الإمارات العربية المتحدة باعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2817 الذي يدين، بأشد العبارات، الهجمات الغادرة بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي شنّتها إيران ضد دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ويطالب إيران بالوقف الفوري لهذه الهجمات.

وينص القرار 2817 على أن هذه الأعمال تشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وتهديداً خطراً للسلم والأمن الدوليين. ويطالب القرار إيران بالوقف الفوري وغير المشروط لأي استفزازات أو تهديدات موجهة إلى دول الجوار، بما في ذلك عبر وكلائها في المنطقة، كما يؤكد القرار حق الدفاع عن النفس رداً على الهجمات الإيرانية، وفقاً لما نصت عليه المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.

ورحّب المندوب الدائم للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفير محمد أبوشهاب، باعتماد القرار قائلاً: «إن اعتماد هذا القرار الذي شاركت في رعايته 135 دولة عضواً في الأمم المتحدة، يبعث برسالة واضحة وموحدة مفادها أن المجتمع الدولي لن يتسامح مع الاعتداءات على سيادة الدول».