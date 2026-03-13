تدمير 278 صاروخاً باليستياً و15 «جوالاً» و1540 «مسيّـرة» إيرانية

تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية، أمس، مع 10 صواريخ باليستية، و26 طائرة مسيّـرة قادمة من إيران.

ومنذ بدء الاعتداء الإيراني السافر تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 278 صاروخاً باليستياً، و15 صاروخاً جوالاً، و1540 طائرة مسيرة.

وخلّفت هذه الاعتداءات ست وفيات من الجنسيات الإماراتية والباكستانية والنيبالية والبنغلادشية، و131 إصابة بسيطة ومتوسطة من الجنسيات الإماراتية والمصرية والسودانية والإثيوبية والفلبينية، والباكستانية والإيرانية والهندية والبنغلادشية والسريلانكية والأذربيجانية واليمنية والأوغندية، والإريترية واللبنانية والأفغانية والبحرينية وجزر القمر والتركية والعراقية والنيبالية، والنيجيرية والعمانية والأردنية والفلسطينية والغانية والإندونيسية.

وأكدت وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.