محمد بن سعود يُقدّم واجب العزاء في وفاة الشهيد علي الطنيجي

قدّم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس، واجب العزاء في وفاة الشهيد الملازم أول علي الطنيجي، وذلك في قاعة عبدالله علي الشرهان بنادي الرمس الرياضي في رأس الخيمة.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الشهيد، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويُسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين، ويُلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.