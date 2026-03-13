سيف بن زايد يُقدّم واجب العزاء في الشهيدين علي الطنيجي وسعيد البلوشي

قدّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واجب العزاء لأسرة شهيد الوطن والواجب، الملازم أول طيار علي الطنيجي، الذي ارتقى شهيداً إثر حادث سقوط طائرة عمودية، بسبب عطل فني خلال أدائه واجبه الوطني داخل الدولة، مؤكداً تقدير الوطن لتضحيات أبنائه المخلصين الذين بذلوا أرواحهم دفاعاً عن أمنه واستقراره.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في رأس الخيمة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الشهيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُنزله منازل الصديقين والأبرار، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واجب العزاء لأسرة شهيد الوطن والواجب النقيب طيار سعيد البلوشي.

وأكد سموه أن تضحيات شهداء الإمارات ستظل خالدة في ذاكرة الوطن، وأن أبناء الإمارات الذين قدّموا أرواحهم دفاعاً عن أمن الدولة واستقرارها، جسدوا أسمى معاني الولاء والانتماء والتفاني في خدمة الوطن.

وذكر سموه أن دولة الإمارات قيادة وشعباً، تعتز بشهدائها الذين سطروا ببطولاتهم صفحات مشرقة في سجل الوطن، مقدّمين أسمى معاني الولاء والانتماء والشجاعة في أداء الواجب، مشيراً إلى أن تضحياتهم ستظل وسام فخر للإمارات وأبنائها، ومصدر إلهام للأجيال القادمة في معاني التضحية والفداء، في سبيل حماية مكتسبات الوطن، وصون أمن المجتمع واستقراره.