1.017 مليار درهم «إسهام مشترك» لتحقيق مستهدفات «حد الحياة»

أعلنت مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ومؤسسة «صندوق الاستثمار للأطفال» شراكة جديدة بقيمة 300 مليون دولار (1.0175 مليار درهم)، وذلك في سياق تعاونها المشترك، لتنفيذ حملة «حدّ الحياة» لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لتوفير مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في مكافحة جوع الأطفال في العالم.

وستقوم «اليونيسف» بالاستفادة من الإسهام المشترك البالغ 100 مليون دولار المقدّم من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ومؤسسة صندوق استثمار الأطفال (CIFF)، على أن تعمل «اليونيسف» بدورها على حشد 200 مليون دولار إضافية من خلال شركائها، ليصل إجمالي التمويل إلى 300 مليون دولار، لتنفيذ وتوسيع برامج التغذية المنقذة للحياة حول العالم.

ويؤدي إسهام «اليونيسف» دوراً محورياً في تحقيق هذه المستهدفات، وبموجب دورها شريكاً استراتيجياً، ستقوم «اليونيسف» من خلال «صندوق تغذية الأطفال» التابع للمنظمة، بتنفيذ برامج تهدف إلى معالجة تحديات جوع الأطفال وفقر التغذية في المجتمعات الأكثر ضعفاً حول العالم، وهو ما يتماشى مع رسالة «حدّ الحياة» لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً، حملةً إنسانيةً عالميةً، تركز بشكل خاص على الأطفال الذين يواجهون أخطر أشكال الجوع وسوء التغذية، حيث يموت خمسة أطفال تحت سن الخامسة في العالم كل دقيقة بسبب الجوع وسوء التغذية.

نشر ثقافة الخير

وأكّد الأمين العام لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، محمد عبدالله القرقاوي، أن حملة «حدّ الحياة» لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً، تُجسّد رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في نشر ثقافة الخير، والتزام دولة الإمارات الراسخ بمحاربة جوع الأطفال، وتوفير الاحتياجات الغذائية الأساسية للفئات الأقل حظاً حول العالم.

وقال: «يعبر إسهام (اليونيسف) ومؤسسة (صندوق الاستثمار للأطفال) في الحملة الرمضانية الجديدة، وتعاونهما مع مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) في تنفيذها، عن عمق الشراكة التي تجمع بين هذه المؤسسات، ورؤيتها المشتركة لاستراتيجيات مكافحة جوع الأطفال، كما يُسلّط هذا التعاون الضوء على الحاجة المُلحة لمواجهة مخاطر سوء التغذية الحاد حول العالم».

التزام راسخ

من جانبها، قالت مديرة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) لدول مجلس التعاون الخليجي، لانا الوريكات: «تُمثّل حملة (حدّ الحياة) لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً، وإسهام مؤسسة (صندوق الاستثمار للأطفال) في الحملة خطوة إنسانية مهمة في وقت تزداد فيه حدة انتشار جوع وسوء تغذية الأطفال عالمياً إلى مستويات مقلقة».

وأضافت: «تسعى (اليونيسف) من خلال برامجها المخصصة للتغذية الإنسانية المثبتة فاعليتها، والتي تضع الأطفال في مقدمة أولوياتها، إلى ضمان تحويل كل إسهام إلى تأثير ملموس لدى الأطفال، وباعتبارنا شريكاً في تنفيذ الحملة، فإننا سنوظف خبراتنا العملية الطويلة وأنظمتنا القوية وإمكاناتنا المهنية، لتوفير العلاج والخدمات الوقائية للأطفال الأكثر احتياجاً».

شراكة مثمرة

بدورها، قالت الرئيس التنفيذي للتأثير المدير التنفيذي للتغذية في مؤسسة «صندوق الاستثمار للأطفال»، أنا هاكوبيان: «تفخر مؤسسة (صندوق الاستثمار للأطفال) بدورها في تعميق هذه الشراكة المثمرة مع مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية)، و(صندوق تغذية الطفل) التابع لمنظمة (اليونيسف)، لتوفير الغذاء الأساسي للأطفال، وتُمثّل هذه الخطوة نقلة محورية في سياق جهود مؤسسة (صندوق الاستثمار للأطفال) الرامية إلى توحيد مصادر التمويل الرئيسة، للتوسّع في تنفيذ الحلول العلاجية والوقائية لسوء التغذية في الأماكن الأكثر احتياجاً لها، ومن خلال هذه الجهود واسعة النطاق، إضافة إلى حشد الموارد الإضافية، فإن الهدف هو الوصول إلى أكثر من خمسة ملايين طفل، ليتمكنوا من النجاة والنمو».

ويشير الرقم 11.5، الذي يرتبط بحملة «حدّ الحياة» لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً، إلى محيط منتصف أعلى الذراع لدى الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين ستة أشهر وخمس سنوات، وهو قياس طبي معتمد يُستخدم على نطاق واسع للكشف المبكر عن سوء التغذية الحاد الشديد لدى الأطفال، ووفق إرشادات منظمة الصحة العالمية، يُعدّ انخفاض محيط الذراع إلى أقل من 11.5 سنتيمتراً أحد المعايير الطبية لتشخيص حالة سوء التغذية الحاد.

قنوات المساهمة

وتواصل حملة «حدّ الحياة» لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً، استقبال الإسهامات من المؤسسات والأفراد عبر سبع قنوات رئيسة، هي: الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.edgeoflife.ae، ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999، كما يمكن الإسهام من خلال التحويل المصرفي لحساب الحملة (IBAN No: AE940340003708472909222) في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

وتتيح حملة «حدّ الحياة» لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً، إمكانية الإسهام بواسطة الرسائل النصية القصيرة (SMS) من خلال إرسال كلمة «حياة» أو «LIFE» عبر شبكتَي «دو» و«e&» في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ10 دراهم، و1035 للتبرع بـ50 درهماً، و1036 للتبرع بـ100 درهم، و1038 للتبرع بـ500 درهم.

ويمكن الإسهام في حملة «حدّ الحياة» لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً، من خلال تطبيق «دبي الآن DubaiNow»، تحت فئة «التبرعات».

كما يمكن الإسهام في الحملة عبر موقع YallaGive.com تحت فئة «التبرعات»، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية «جـــــــود» Jood.ae.