«إسلامية دبي» تدعم حملة «حدّ الحياة» بمليون درهم

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي عن مساهمتها بمبلغ مليون درهم دعماً لحملة «حدّ الحياة» لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لجمع مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في مكافحة جوع الأطفال في العالم.

وتهدف الحملة، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، إلى حماية الأطفال من الجوع وفق منهجية واضحة، إلى جانب إحداث حراك مجتمعي واسع يمكنها من تحقيق أهدافها.

وقال المدير العام للدائرة أحمد درويش المهيري، إن حملة «حدّ الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تمثل نموذجاً ملهماً للعمل الإنساني المنظم الذي يجمع بين الرؤية الواضحة والأثر المستدام، مؤكداً أن إطعام الفقير وسد رمق الجائعين من أعظم الصدقات، وهو ما تجسده الحملة في دعم الأطفال الأكثر حاجة ومنحهم فرصة حقيقية للحياة والنمو.

وأضاف: «يعكس دعم الدائرة للحملة الرمضانية الجديدة، التزامها الثابت بالمشاركة في المبادرات الإنسانية التي تطلقها دولة الإمارات، بما يعزّز مكانتها نموذجاً عالمياً في العطاء، ويجسد رؤيتها في إحداث أثر إيجابي مستدام في حياة المجتمعات الأقل حظاً».