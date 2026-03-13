سيف بن زايد يعزي ضاحي خلفان في وفاة عمته

قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واجب العزاء إلى نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي الفريق ضاحي خلفان بن تميم، في وفاة عمته المغفور لها الصغيرة بنت ضاحي بن خلفان بن تميم المهيري.

وأعرب سموه خلال زيارته مجلس العزاء في دبي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسرة وذوي الفقيدة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.