مراكز الشرطة الذكية في دبي تُقدم خدماتها بكل اللغات

أكدت القيادة العامة لشرطة دبي أن مراكز الشرطة الذكية (SPS) تُقدم خدماتها إلى الجمهور باللغات كافة، في إطار حرصها على تعزيز التواصل مع الجنسيات المُقيمة والزائرة، وتمكينها من الاستفادة من الخدمات بطريقة ذكية.

وأوضحت أن مراكز الشرطة الذكية تُقدم خدماتها للمتعاملين على مدار الساعة في دبي، دون تدخل بشري، مُشيرةً إلى أنها توفر 33 مركزاً على مستوى الإمارة، يستطيع المتعامل من خلالها الحصول على 32 خدمة ضمن باقة «خدمات البلاغات والشكاوى الجنائية»، وباقة «الخدمات المرورية والحوادث»، وباقة «الشهادات والتصاريح»، وباقة «خدمات المشاركة والدعم المجتمعي».

وأشارت إلى أن مراكز الشرطة الذكية توفر إمكانية تسجيل بلاغ جنائي دون الحاجة إلى مقابلة موظفين، عبر التواصل المباشر من خلال الاتصال المرئي مع ضباط تحقيق يتحدثون لغات عدة، إذ يتناقش الضباط مع المتعاملين في جميع التفاصيل، ثم يرسلون لهم محضر الإفادة حول البلاغ لتوقيعه، إلى جانب توفير خدمة الاستفسارات، وخدمة «عين الشرطة»، والعديد من الخدمات المجتمعية.

ومن الخدمات التي توفرها مراكز الشرطة الذكية، فتح شكوى جنائية، والإبلاغ عن شيك مرتجع، والجرائم الإلكترونية، وشهادة بحث الحالة الجنائية، وشهادة فقدان، وشهادة لمن يهمه الأمر، وشهادة براءة ذمة عن المخالفات المرورية، وشهادة بحث الحالة المرورية، وتصريح إدخال جثمان، وتصريح إبحار، وتصريح إغلاق طريق، وتصريح زيارة متحف شرطة دبي، والاستعلام عن المخالفات المرورية ودفعها، والإبلاغ عن المركبات المُعرقلة، إلى جانب توفير خدمات دبلوماسية، وغيرها.