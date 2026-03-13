«محمد بن راشد للإسكان».. اعتماد دولي بنسبة 100% في رفاهية الموظف والمتعامل

حققت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان إنجازاً مؤسسياً نوعياً بحصولها على الاعتماد الكامل بنسبة 100% في مواصفتَي IEHWS وIDCXS، الصادرتين عن المعهد الدولي لتجربة المتعامل (ICXI)، والمعتمدتين من جهة الاعتماد الدولية (BSI)، بما يُعزّز مكانة دبي نموذجاً عالمياً في تطوير تجربة المتعامل وتجربة الموظف ضمن منظومة حكومية متكاملة.

ويأتي الإنجاز الجديد الذي يعكس ريادة دبي في تطوير العمل الحكومي وترسيخ أفضل الممارسات العالمية، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة وتوجهات حكومة دبي الهادفة إلى ترسيخ نموذج حكومي متقدم يضع الإنسان في قلب عملية التطوير، ويرتكز على الابتكار الرقمي، وجودة الحياة، وتقديم خدمات حكومية استباقية عالية الكفاءة تلبي تطلعات المجتمع وتواكب التحولات العالمية في إدارة التجارب الحكومية.

وأكد مساعد المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في المؤسسة، ظلال بن قريش الفلاسي، أن الاعتماد الدولي يُمثّل محطة مهمة في مسيرة التميّز المؤسسي للمؤسسة.

وقال: «يُمثّل الحصول على الاعتماد بنسبة 100% في مواصفتَي IEHWS وIDCXS شهادة دولية على نضج منظومة العمل المؤسسي، والتزامنا المستمر بوضع الإنسان في صميم جميع عمليات التطوير، سواء من خلال بناء بيئة عمل محفزة للموظفين أو من خلال تطوير تجربة متعامل رقمية متكاملة، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات وتحقيق أعلى مستويات السعادة والرضا».

وأضاف أن «هذا الإنجاز يعكس حرص المؤسسة على تبني أفضل الممارسات العالمية في تطوير بيئة العمل وتعزيز تجربة المتعامل، بما يدعم توجهات دبي نحو الريادة العالمية في تقديم خدمات حكومية مبتكرة ومستدامة».

بدوره، قال المدير التنفيذي التجاري لجنوب أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، إلياس كارامبويكيس، إن «تعزيز تجربة العملاء والموظفين في أي مؤسسة يمكن أن يحقق فوائد كبيرة لجميع من يتعامل معها. ومن خلال التوافق مع أفضل الممارسات الدولية، أثبتت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان التزامها بتطوير أسلوب تقديم خدماتها لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، مع تحقيق التوازن بين تقديم تجربة متعامل سلسة وتعزيز رفاهية الموظفين».