تفاهم بين «واجب» و«أبوظبي للدفاع المدني» لتأهيل متطوعين في السلامة والطوارئ

وقّعت جمعية واجب التطوعية وهيئة أبوظبي للدفاع المدني مذكرة تفاهم، تهدف إلى تعزيز أطر التعاون المشترك في دعم العمل التطوعي، وتأهيل المتطوعين للمشاركة في مجالات السلامة العامة والاستجابة للطوارئ، بما يسهم في تعزيز منظومة الأمن والسلامة المجتمعية وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية والعمل الإنساني المنظم.

وتنص مذكرة التفاهم، التي تمتد لثلاث سنوات قابلة للتجديد، على اعتماد الجمعية جهة داعمة لأنشطة الهيئة، بما يعزز مشاركة المتطوعين في دعم جهود الدفاع المدني ويعزز حضور العمل التطوعي في هذا المجال الحيوي.

ويشمل نطاق التعاون عدداً من المجالات، من أبرزها دعم عمليات الإنقاذ والإطفاء من خلال متطوعين مؤهلين، والمشاركة في تمارين رفع الجاهزية، وتنفيذ برامج توعوية في مجالات الوقاية والسلامة، إضافة إلى تنظيم دورات تدريبية متخصصة في الإسعافات الأولية وإدارة الحشود والاستجابة للحالات الطارئة.

وبموجب المذكرة، تلتزم الهيئة بتوفير الدعم الفني والتدريبي للمتطوعين ومنحهم شهادات معتمدة في مجالات السلامة والطوارئ، فيما تتولى الجمعية تنظيم وإدارة المتطوعين وتوفير الدعم الإداري واللوجستي لهم، إلى جانب إعداد تقارير دورية عن أنشطتهم والمساهمة في نشر الوعي المجتمعي بأهمية العمل التطوعي في هذا القطاع الحيوي.