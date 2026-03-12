منصور بن زايد يعزّي سلطنة عُمان قيادةً وشعبًا بوفاة السيد فهد بن محمود آل سعيد

تقدم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، بالتعازي إلى سلطنة عُمان حكومةً وشعبًا، بوفاة صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس": "نعزي سلطنة عمان الشقيقة، قيادةً وشعباً، في وفاة السيد فهد بن محمود آل سعيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه والشعب العماني الشقيق الصبر والسلوان".