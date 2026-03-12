محمد بن راشد يعزّي سلطنة عُمان حكومةً وشعبًا بوفاة السيد فهد بن محمود آل سعيد

تقدّم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتعازي إلى سلطنة عُمان حكومةً وشعبًا، بوفاة صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "خالص التعازي والمواساة للشعب العماني الشقيق ولأخي جلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله في وفاة السيد فهد بن محمود آل سعيد طيب الله ثراه .. والذي مثل السلطنة خير تمثيل عبر سنوات طويلة من العمل السياسي والحكومي ... رحمه الله وأسكنه فسيح جناته ".