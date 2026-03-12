حمدان بن محمد يعزّي سلطنة عُمان قيادةً وشعبًا بوفاة السيد فهد بن محمود آل سعيد

تقدَّم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بالتعازي إلى سلطنة عُمان حكومةً وشعبًا، بوفاة صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "نتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى سلطنة عمان قيادةً وشعباً في رحيل المغفور له بإذن الله صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد ... قدّم الراحل، على مدى عقود طويلة، نموذجاً في العطاء والإخلاص لوطنه، وأسهم بدور فاعل في دعم مسيرة العمل الخليجي والعربي المشترك".