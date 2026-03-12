حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في شهيد الوطن والواجب سعيد راشد البلوشي

قدّم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم (الخميس)، واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن والواجب النقيب طيار سعيد راشد البلوشي، الذي انتقل إلى جوار ربّه إثر تعرّضه لحادث سقوط طائرة عمودية بسبب عطل فني أثناء أداء واجبه الوطني داخل الدولة.

وأعرب سموّه، خلال زيارته إلى مجلس العزاء الذي أُقيم في مجلس المقام في منطقة العين، عن صادق تعازيه وخالص مواساته لأسرة الشهيد، داعياً المولى عزَّ وجلَّ أن يتغمَّده بواسع رحمته، وأن يُنزله منازل الصِّديقين والشهداء والأبرار، وأن يُسكنه فسيح جناته مع إخوانه الذين سبقوه في نَيل هذا الشرف العظيم، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكَّد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن دولة الإمارات قيادةً وشعباً تفخر بجنودها البواسل، الذين قدَّموا أرواحهم الغالية فداءً للوطن، مجسِّدين أسمى معاني التضحية والوفاء في سبيل وطنهم وحماية مكتسباته.