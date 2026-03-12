فلكياً: 20 مارس أول أيام عيد الفطر مع توافق متوقع بين غالبية الدول الإسلامية

أفاد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، أنه من المتوقع أن يكون غرة شهر شوال وعيد الفطر المبارك يوم الجمعة 20 مارس المقبل. وبالتالي أن يكمل شهر رمضان المبارك، 30 يوما ، مع توقع ان يكون توافقا على نهاية شهر رمضان و بداية شهر شوال بين غالبية الدول الإسلامية على كون غرة شوال 20 مارس .

وقال الجروان لـ " الإمارات اليوم" ، انه في مساء الاربعاء 29 رمضان و هو مساء الترائي لن يكون هناك اي هلال فوق الأفق في جميع الدول العربية، حيث سيولد هلال شهر شوال فجر يوم الخميس 19 مارس الساعة 05:23 صباحا بتوقيت الامارات، ( الموافق ليوم 30 رمضان ) .

وفي مساء يوم الخميس 30 من رمضان سيكون الهلال لحظة غروب الشمس فوق الافق بنحو 5 درجات، وبعمر 13:06 ساعة، وسيمكث الهلال فوق الافق بعد غروب الشمس مساءا قرابة 29 دقيقة، وعليه من المرجح ان يكون الجمعة غرة شوال و عيد الفطر المبارك ، سواء بإمكانية رؤية الهلال بعد غروب شمس يوم الخميس ، او بإكمال رمضان 30 يوما

كما يتوقع ان يحل رمضان 1448 يوم الاثنين 8 فبراير 2027.