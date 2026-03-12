قرقاش: موقف الإمارات صلب في مواجهة العدوان الإيراني.. والتصدي للإشاعات مسؤولية وطنية

قال الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة: «إن الحروب ارتبطت عبر التاريخ بالإشاعات ومحاولات التشويش، مؤكداً أن الحذر منها مسؤولية وطنية».

وقال قرقاش في تغريدة على منصة «إكس»: «ارتبطت الحروب عبر التاريخ بالإشاعات ومحاولات التشويش، فالحذر منها مسؤولية وطنية. الإمارات تقف اليوم في موقفٍ صلبٍ وثابت في مواجهة العدوان الإيراني، ومع هذا الصمود تبرز مسؤوليتنا الإعلامية والمجتمعية في التصدي لإشاعات العدو ومنع ترويجها».