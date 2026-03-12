الإمارات تدين الاستهداف الإيراني الغادر لميناء صلالة في سلطنة عمان بطائرات مسيّرة

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني الغادر الذي استهدف ميناء صلالة في سلطنة عُمان الشقيقة بطائراتٍ مسيّرة، والذي أسفر عن وقوع أضرار في عدد من خزانات الوقود بالميناء.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها، أن هذه الاعتداءات تعد تصعيدا خطيرا وانتهاكا لمبادئ القانون الدولي، مجددة تضامن دولة الإمارات الكامل مع سلطنة عُمان الشقيقة، ودعمها لكل ما من شأنه صون أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها والحفاظ على استقرارها.