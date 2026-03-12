رئيس الدولة وقادة دول يؤكدون ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية في المنطقة

تلقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، بحثا خلاله التطورات الأمنية والعسكرية المتصاعدة التي تشهدها المنطقة وتداعياتها الخطرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكّد الجانبان، خلال الاتصال، ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية المتصاعدة، وتغليب الحوار الجاد والحلول الدبلوماسية في معالجة مختلف القضايا العالقة في المنطقة، بما يحفظ أمنها، ويجنبها مزيداً من التوترات والأزمات.

وبحث صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس جمهورية صربيا، ألكسندر فوتشيتش، التطورات الإقليمية في ظل التصعيد العسكري وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأدان رئيس جمهورية صربيا، خلال الاتصال، الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف القنصلية العامة لدولة الإمارات في كردستان العراق، مؤكداً أن الهجوم يُشكّل انتهاكاً للأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حماية البعثات الدبلوماسية ومقارها، ويُعدّ تصعيداً خطراً يهدد سلامة العاملين في السلك الدبلوماسي وأمنهم. وجدد تضامن صربيا الكامل مع دولة الإمارات تجاه كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها، وضمان سلامة أراضيها ومواطنيها.

من جانبه، شكر صاحب السموّ رئيس الدولة، ألكسندر فوتشيتش لموقف صربيا الداعم لدولة الإمارات وتضامنها معها.

وشدد الجانبان على ضرورة الوقف الفوري للأعمال التصعيدية، واللجوء إلى الحوار الجاد، والحلول الدبلوماسية، بما يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، ويجنّبها مزيداً من الأزمات.

وتلقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء جمهورية إيرلندا، مايكل مارتن، بحثا خلاله المستجدات في المنطقة في ظل التطورات العسكرية والأمنية التي تشهدها، وما تنطوي عليه من تداعيات خطرة على الأمن الإقليمي والعالمي.

وعبّر رئيس الوزراء الإيرلندي، خلال الاتصال، عن إدانته للاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة في المنطقة، وما تُمثّله من انتهاك للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً تضامن بلده مع دولة الإمارات في كل ما تقوم به من إجراءات لحماية سيادتها واستقرارها وأمنها، كما أدان الاعتداء على قنصلية الإمارات في كردستان العراق وما يُمثّله من انتهاك لقواعد حماية البعثات الدبلوماسية والقنصلية.

من جانبه، عبر صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره لمايكل مارتن لما أبداه من دعم لدولة الإمارات وتضامن معها.

وشدد الجانبان، خلال الاتصال، على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري، وتغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية، تفادياً لمزيد من التهديد للسلم والأمن الإقليمي والدولي.

• رئيس الدولة والرئيس الروسي يدعوان إلى الحوار والدبلوماسية في معالجة قضايا المنطقة بما يحفظ أمنها، ويجنبها مزيداً من التوترات والأزمات.