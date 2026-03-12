عبدالله بن زايد ووزير خارجية ألمانيا يبحثان الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الإمارات

استقبل سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، يوهان فاديفول.

وبحث الجانبان تداعيات الاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة التي استهدفت دولة الإمارات، وعدداً من الدول الشقيقة والصديقة، وجدد يوهان فاديفول تأكيد تضامن بلاده الكامل مع دولة الإمارات.

وجرى، خلال اللقاء، بحث علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وسبل الارتقاء بها في مختلف المجالات، ومنها الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية، بما يدعم تطلعات البلدين لتحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام.

كما استعرض الجانبان مخرجات الزيارة الرسمية التي قام بها مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية، فريدريش ميرتس، إلى دولة الإمارات في شهر فبراير الماضي، ودورها المهم في تعزيز العلاقات الراسخة والشراكات الفاعلة بين البلدين.

وثمّن سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، زيارة يوهان فاديفول، التي جاءت تجسيداً لعمق علاقات الصداقة بين البلدين، وتأكيداً لتضامن جمهورية ألمانيا الاتحادية الكامل مع دولة الإمارات في أعقاب هذه الاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، أهمية تكثيف العمل الدولي المشترك، لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي، وتعزيز الحلول الدبلوماسية والحوار البنّاء لحل الأزمات العالقة، بما يخدم مصالح شعوب المنطقة.